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Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего смогли потушить

17 июля 2020 08:20
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Новости США. Экологическая катастрофа позади: пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего удалось потушить спустя несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего смогли потушить-1

Напомним, огонь вспыхнул на нижней грузовой палубе судна. В момент ЧП на борту находились около 160 человек. 63 из них пострадали.

Главной целью пожарных было не допустить возгорания свыше 3 тысяч тонн топлива, расположенного на корабле. Если бы судно затонуло, экологии был бы нанесён значительный ущерб.

Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего смогли потушить-4

Точные причины случившегося станут известны после расследования. Ранее выяснилось, что в момент ЧП система пожаротушения на корабле была отключена.

# Пожар # Фотофакт

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