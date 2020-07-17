Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего смогли потушить

Новости США. Экологическая катастрофа позади: пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего удалось потушить спустя несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, огонь вспыхнул на нижней грузовой палубе судна. В момент ЧП на борту находились около 160 человек. 63 из них пострадали.

Главной целью пожарных было не допустить возгорания свыше 3 тысяч тонн топлива, расположенного на корабле. Если бы судно затонуло, экологии был бы нанесён значительный ущерб.