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Главы государств соберутся в Брюсселе на саммит ЕС

17 июля 2020 07:53
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Новости мира. Евросоюз готовится к первому с начала пандемии очному саммиту. Главы государств и правительств 27 стран 17 июля соберутся в Брюсселе, чтобы найти пути преодоления экономического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Главы государств соберутся в Брюсселе на саммит ЕС-1

Несмотря на то, что стратегия уже определена, у государств-участников всё ещё есть разногласия. В частности, речь идёт о создании Фонда восстановления экономики на сумму в 750 миллиардов евро. Также лидеры попытаются договориться по новому семилетнему бюджетному плану организации, размер которого составит свыше триллиона евро.   

Главы государств соберутся в Брюсселе на саммит ЕС-4

Согласно последнему прогнозу, в 2020 году Евросоюз столкнётся с беспрецедентным падением ВВП в своей послевоенной истории. Спад составит 8,3 %.   

# Международное сотрудничество # Фотофакт

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