Главы государств соберутся в Брюсселе на саммит ЕС

Новости мира. Евросоюз готовится к первому с начала пандемии очному саммиту. Главы государств и правительств 27 стран 17 июля соберутся в Брюсселе, чтобы найти пути преодоления экономического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что стратегия уже определена, у государств-участников всё ещё есть разногласия. В частности, речь идёт о создании Фонда восстановления экономики на сумму в 750 миллиардов евро. Также лидеры попытаются договориться по новому семилетнему бюджетному плану организации, размер которого составит свыше триллиона евро.