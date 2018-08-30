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Пожар на химзаводе в Мельбурне: кадры с места ЧП

30 августа 2018 08:31
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Новости Австралии. ЧП в австралийском Мельбурне: уже более 8 часов в городе горит химический завод. К ликвидации пожара привлечены сотни спасателей и несколько десятков единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар на химзаводе в Мельбурне: кадры с места ЧП-1

Распространение огня на соседние здания удалось предотвратить, однако есть опасность детонации газовых баллонов и баков с ацетоном, которые находятся на территории завода.

Пожар на химзаводе в Мельбурне: кадры с места ЧП-4

Сообщается, что несколько взрывов уже произошло. В районе ЧП отменены занятия во всех школах, жителей ближайших домов просят плотно закрыть окна и не выходить из дома.

Пожар на химзаводе в Мельбурне: кадры с места ЧП-7

Вместе с дымом в воздух поднимается большое количество токсичных веществ.

# Взрыв # Фотофакт

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