Пожар на химзаводе в Мельбурне: кадры с места ЧП

Новости Австралии. ЧП в австралийском Мельбурне: уже более 8 часов в городе горит химический завод. К ликвидации пожара привлечены сотни спасателей и несколько десятков единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Распространение огня на соседние здания удалось предотвратить, однако есть опасность детонации газовых баллонов и баков с ацетоном, которые находятся на территории завода.

Сообщается, что несколько взрывов уже произошло. В районе ЧП отменены занятия во всех школах, жителей ближайших домов просят плотно закрыть окна и не выходить из дома.