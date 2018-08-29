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В Ираке террорист въехал в здание КПП на начинённом взрывчаткой автомобиле: погибли более 20 военных

29 августа 2018 13:53
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Новости Ирака. Атака на контрольно-пропускной пункт на западе Ирака. В результате нападения погибли свыше 20 военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ираке террорист въехал в здание КПП на начинённом взрывчаткой автомобиле: погибли более 20 военных-1

Террорист въехал в здание КПП на начиненном бомбами автомобиле, после чего произошел взрыв. Есть сообщения о раненых, однако их точное количество не сообщается.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории Ирака экстремистских группировок.

В Ираке террорист въехал в здание КПП на начинённом взрывчаткой автомобиле: погибли более 20 военных-4

# Терроризм # Фотофакт

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