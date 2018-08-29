Стрельба на Донбассе началась спустя 10 минут после введения «школьного перемирия»

Новости Украины. Свыше 70 случаев нарушения так называемого «школьного перемирия» зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Свыше 70 случаев нарушения так называемого «школьного перемирия» зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Режим прекращения огня начал действовать 29 августа в полночь, а первый обстрел произошел уже спустя 10 минут.
Новые договорённости по прекращению огня: на Донбассе вступило в силу «школьное перемирие»