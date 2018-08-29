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Стрельба на Донбассе началась спустя 10 минут после введения «школьного перемирия»

29 августа 2018 18:32
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Новости Украины. Свыше 70 случаев нарушения так называемого «школьного перемирия» зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба на Донбассе началась спустя 10 минут после введения «школьного перемирия»-1

Режим прекращения огня начал действовать 29 августа в полночь, а первый обстрел произошел уже спустя 10 минут.

Новые договорённости по прекращению огня: на Донбассе вступило в силу «школьное перемирие»

# Война в Украине # Фотофакт

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