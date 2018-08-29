Около 80% европейцев высказались за отмену перевода часов

Новости мира. Таковы результаты онлайн-опроса, проведенного Еврокомиссией. В нем приняли участие 4 миллиона 600 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство выразили желание оставить летнее время.

Опрос проводился с 5 июля по 16 августа в соответствии с директивой Европарламента. Результаты будут учтены при пересмотре правил о переводе стрелок часов. Ожидается, что председатель ЕК 12 сентября объявит о старте законодательной инициативы по отмене перехода на зимнее и летнее время.