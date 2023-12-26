Пожар на автоаукционе в Техасе уничтожил 58 машин

Поняв, что справиться с пламенем самостоятельно они не смогут, им пришлось позвать на помощь коллег из соседних округов и даже службу по эвакуации авто. Несмотря на совместные усилия, им понабилось около двух часов, чтобы ликвидировать пожар. Но этого времени огню хватило, чтобы полностью уничтожить 58 машин. Владельцы аукциона сейчас подсчитывают ущерб, а следователи выясняют причины происшествия.