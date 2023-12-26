Пожар на автоаукционе в Техасе уничтожил 58 машин

Крупный пожар случился на автоаукционе в городе Дентон в штате Техас. Прибывшие на место происшествия местные спасатели, увидели целое поле полыхающих машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупный пожар случился на автоаукционе в городе Дентон в штате Техас. Прибывшие на место происшествия местные спасатели, увидели целое поле полыхающих машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поняв, что справиться с пламенем самостоятельно они не смогут, им пришлось позвать на помощь коллег из соседних округов и даже службу по эвакуации авто. Несмотря на совместные усилия, им понабилось около двух часов, чтобы ликвидировать пожар. Но этого времени огню хватило, чтобы полностью уничтожить 58 машин. Владельцы аукциона сейчас подсчитывают ущерб, а следователи выясняют причины происшествия.