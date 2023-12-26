6 пилотов ВСУ завершили обучение в Британии на истребителях F-16

Первая группа летчиков ВСУ завершила базовый курс подготовки на F-16 под командованием ВВС Великобритании, сообщило Министерство обороны страны. Об этом пишет ТАСС.

Шесть военных прошли базовый курс и начали учебные полеты в Дании, еще 10 курсантов готовятся в Великобритании.

Украинская сторона уже долгое время обращается к своим западным партнерам с просьбой передать F-16, но это можно сделать лишь после соответствующего обучения. Нидерланды и Дания обещали передать Украине 42 и 19 боевых машин соответственно, а в Киеве надеются получить их в первой половине 2024 года.