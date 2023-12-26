Более 160 человек убиты после нападения боевиков на деревни центральной Нигерии

По словам властей, это была хорошо скоординированная атака. Вооруженные банды ворвались в 20 деревень. Они стреляли по жителям и поджигали их дома. Сейчас военнослужащие нигерийской армии прочесывают местность в поисках нападавших. Северо-запад и центральную Нигерию уже давно терроризируют бандитские формирования, которые базируются глубоко в лесах. Они совершают набеги на деревни с целью грабежа и похищают их жителей, чтобы получить за них выкуп.