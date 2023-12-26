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Более 160 человек убиты после нападения боевиков на деревни центральной Нигерии

26 декабря 2023 08:55
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При нападении боевиков на деревни в центральной части Нигерии 160 человек убиты более 300 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 160 человек убиты после нападения боевиков на деревни центральной Нигерии-1

По словам властей, это была хорошо скоординированная атака. Вооруженные банды ворвались в 20 деревень. Они стреляли по жителям и поджигали их дома. Сейчас военнослужащие нигерийской армии прочесывают местность в поисках нападавших. Северо-запад и центральную Нигерию уже давно терроризируют бандитские формирования, которые базируются глубоко в лесах. Они совершают набеги на деревни с целью грабежа и похищают их жителей, чтобы получить за них выкуп.

# Нападение

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