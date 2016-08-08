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Английские железнодорожники готовят пятидневную забастовку

08 августа 2016 19:24
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Новости Великобритании. Работники британской компании «Южные железные дороги» начали пятидневную забастовку с требованием повышения жалования, а также протестуя против сокращений персонала.

В результате стачки на треть сократится объем грузовых и пассажирских перевозок «Южных дорог». А они обслуживают пути сообщения от Лондона включительно и вплоть до Ла-Манша. То есть маршруты, покрывающие самую густонаселенную часть страны. Серьезный урон будет нанесен планам отпускников, которые сейчас устремляются в курортные приморские города.

Эта забастовка обещает быть одной из самых долгих в новейшей истории страны. Но железнодорожники просят сограждан отнестись к этому с пониманием: безопасность на транспорте, настаивают они, – это общая забота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Забастовка

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