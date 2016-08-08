30-сантиметровый змееголовый мотылёк найден в Китае

Новости Китая. В китайской провинции Юнань был обнаружен самый большой мотылек планеты. Хотя именовать его с применением уменьшительно-ласкательного суффикса как-то даже неловко. Размах крыльев этого насекомого – около 30 сантиметров.

Этот вид хорошо известен человеку, но прежде столь крупный экземпляр «змееголового мотылька» людям не попадался.

Примечательно, что живут эти летающие монстры не более двух недель. И умирают, в силу недоразвитости жвал, от голода. Весь отпущенный им короткий срок они проживают жировые накопления, сделанные когда они были гусеницами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.