На 51-метровой аквагорке в Канзас-Сити погиб сын депутата

Новости США. Самая высокая водная горка планеты, расположенная в аквапарке города Канзас-Сити, оказалась небезопасна: здесь погиб 10-летний ребенок, сын депутата местного законодательного собрания. Власти закрыли парк развлечений до полного прояснения обстоятельств трагедии.

Местная горка занесена в книгу рекордов Гиннеса, поскольку со своим 51 метром роста является самой высокой на планете. При спуске человек здесь развивает скорость около 100 км/ч. Она считалась также одной из самых безопасных, однако данное мнение оказалось, на беду, превратным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.