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Берлинский террорист застрелен в Милане

23 декабря 2016 13:09
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Новости Германии. Подозреваемый в нападении на берлинскую ярмарку застрелен в Милане. Около трёх часов утра, по местному времени, полиция Италии остановила мужчину для проверки документов.

В ответ он достал пистолет и открыл огонь.

Один из патрульных был ранен в плечо, а его напарнику пришлось применить оружие в отношении нападавшего.

При обыске убитого выяснилось, что он является гражданином Туниса, объявленным в международный розыск.

А в Милан он прибыл на поезде из Франции.

После снятия отпечатков пальцев, МВД Италии подтвердило:

именно этот человек находился за рулём фуры, въехавшей в толпу на базаре.

Напомню, теракт был совершён 19 декабря. Он унёс жизни 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хроника событий здесь.

# Теракт в Берлине

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