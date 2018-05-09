Прототип героя фильма «Брестская крепость» и армянин, освобождавший Беларусь. Как прошла встреча ветеранов 9 Мая в Москве

Новости России. Масштабный парад по случаю 73-й годовщины Победы прошёл на Красной площади в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она традиционное место встречи ветеранов, пеших боевых расчетов и технических новинок. Среди них в 2018 году были роботы и боевая машина, с грозным названием «Терминатор». Эта 44-тонная махина вооружена двумя автоматическими пушками, танковым пулеметом Калашникова и даже ракетами. Если быть точным, то в России 9 мая парады в честь Дня Победы прошли в 27 городах.

Но не менее важно, что происходит после, когда люди идут на улицы праздновать 9 мая. В Москве местом встречи ветеранов стала Поклонная гора и площадь у Белорусского вокзала. Сюда пришел и Петр Котельников – защитник легендарной цитадели – именно с его судьбы во многом писали сценарий фильма «Брестская крепость». Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Главный герой фильма «Брестская крепость» – персонаж реальный. Его прототипом стал Петр Котельников - это он 12-летний мальчишка воспитанником попал в музыкальный взвод 44-го стрелкового полка.

И в то самое воскресное утро оказался именно там, у стен легендарной позже цитадели. Последние годы Петр Павлович живет в Москве. И всякий раз 9 мая приходит на Поклонную гору, что бы вспомнить все.

Петр Котельников, ветеран Великой Отечественной войны:

Благодаря писателю Сергею Смирнову, он сделал очень многое для защитников крепости.

Это в послевоенные годы песня и строить, и жить помогала. А во время Великой Отечественной именно с песней шли бой. В репертуаре этого коллектива исключительно легендарные композиции 40-х. Те самые, которые поднимали боевой дух.

Евгений Гришелин, музыкант:

Гармониста освобождали от всех работ, они саперы были. Если сломалась гармошка – это была беда страшная, ее чинили всеми силами.

Игорь Позняк, СТВ:

Духом военных воспоминаний на Белорусском вокзале пропитан буквально каждый метр. Например, легендарная песня «Священная война», ставшая настоящим боевым гимном. Впервые ее исполнили именно здесь 26 июня 41-го. И с тех пор каждый эшелон уходил на фронт под эти звуки. Здесь же станция метро «Белорусская» – еще новая на тот момент. Именно сюда приезжали добровольцы, чтобы с Белорусского вокзала, воспетого позже в знаменитом фильме Андрея Смирнова, отправиться на войну.

А вот на самой «Белорусской» на глубине 34 метра располагался центральный командный пункт, а ночью москвичи здесь укрывались от бомбежек. Но однажды одна из бомб попала в эскалаторный зал. Белорусский вокзал стал одной из главных целей фашистской авиации.

Памела Дантен – общественный деятель из Шотландии. Утром 9 мая прилетела в Москву, чтобы сказать советским ветеранам спасибо за ту Великую Победу, в которой для нее есть и своя глубоко личная история.

Памела Дантен, общественный деятель (Шотландия):

Это мой отец, он воевал в Шотландии, сопровождал коммерческие грузы на корабле. Мы здесь в память о нем и о тех, кто воевал в Великой Отечественной.

Павлу Вагановичу уже за 90. Армянин по национальности освобождал белорусскую землю. А в 45-м дошел до Берлина. 9 мая в окружении сыновей принимает поздравления от обычных прохожих.

Для Марии Николаевны 9 мая, действительно, праздник со слезами на глазах. Сама передвигается с трудом, но усидеть дома в этот день просто не возможно.

Мария Захарова, ветеран Великой Отечественной войны:

Была на Курской дуге, Витебск, Полоцк. У меня белорусские медали есть. Прошла войну. Три раза ранена. Без слез не могу говорить.

Слезы и радость – сегодня все как было 73 года назад. День Победы объединил все поколения. Ведь для каждого – это часть собственной семейной истории.

Горожане:

С самого детства я рос в воинских частях, родители военные, и для меня это так связано с Днем Победы.

Лично для меня – это память о всех моих погибших и воевавших предках.