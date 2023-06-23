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Международный фестиваль мультфильмов и анимации прошёл в Китае

23 июня 2023 09:12
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Новости Китая. Международный фестиваль мультфильмов и анимации прошел в Ханчжоу. Это уже 19-й праздник по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А значит в следующем году будет небольшой юбилей. Но судя по подготовке артистов, для них совсем неважно, где и когда проходит фестиваль. В любом случае к нему подойдут со всей ответственностью. Например, при выборе материалов для костюмов этого красочного шествия. Оно открывало череду праздничных мероприятий, продлятся которые до субботы.

Международный фестиваль мультфильмов и анимации прошёл в Китае-1

Всего в мероприятиях фестиваля как онлайн, так и офлайн участвуют более 450 компаний, школ и организаций. Из 59 стран и регионов. Анимация создает новые возможности для бизнеса. Иностранные компании также находят в этом возможность укрепить свою культуру среди молодого поколения китайцев. По оценкам инсайдеров отрасли, в прошлом году китайский рынок анимационной индустрии достиг 49 миллиардов юаней. Это почти 7 миллиардов долларов.

# Фестиваль # Новости Китая # Фотофакт

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