Международный фестиваль мультфильмов и анимации прошёл в Китае

Новости Китая. Международный фестиваль мультфильмов и анимации прошел в Ханчжоу. Это уже 19-й праздник по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А значит в следующем году будет небольшой юбилей. Но судя по подготовке артистов, для них совсем неважно, где и когда проходит фестиваль. В любом случае к нему подойдут со всей ответственностью. Например, при выборе материалов для костюмов этого красочного шествия. Оно открывало череду праздничных мероприятий, продлятся которые до субботы.