В Риме открыли для посещения площадь, где погиб Юлий Цезарь

Новости Италии. На этой площади в Риме последние минуты жизни провел знаменитый полководец Юлий Цезарь. Раньше ее можно было увидеть только через ограждение, а теперь она открыта для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раскопки здесь начались в 20-х годах прошлого века. Тогда исследователи обнаружили руины четырех древних храмов. Раньше здесь также находилось здание, где в годы Римской республики заседал сенат.