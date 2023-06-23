В Риме открыли для посещения площадь, где погиб Юлий Цезарь
Новости Италии. На этой площади в Риме последние минуты жизни провел знаменитый полководец Юлий Цезарь. Раньше ее можно было увидеть только через ограждение, а теперь она открыта для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раскопки здесь начались в 20-х годах прошлого века. Тогда исследователи обнаружили руины четырех древних храмов. Раньше здесь также находилось здание, где в годы Римской республики заседал сенат.
Клаудио Паризи Пресичче, сотрудник отдела культуры Рима:
Теперь эта зона стала доступной, поскольку построена пешеходная дорожка. Она позволяет подойти как можно ближе к четырем сохранившимся и частично реконструированным храмам.
Гай Юлий Цезарь – выдающийся полководец своего времени. Он установил единоличную власть, а многие ученые до сих пор называют его главным правителем Рима. Заговорщики убили Цезаря в 44-м году до нашей эры. Когда тот увидел среди нападавших своего друга Марка Брута, правитель произнес знаменитую фразу: «И ты, Брут!»