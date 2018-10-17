Пострадавших от землетрясения в Сулавеси переселят в безопасные районы

Новости Индонезии. Власти планируют переселить пострадавших от землетрясения жителей острова Сулавеси в более безопасные районы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Власти планируют переселить пострадавших от землетрясения жителей острова Сулавеси в более безопасные районы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи человек, лишившихся крова, все еще остаются во временных убежищах. Согласно генеральному плану реконструкции, возводить новые дома в регионах, подвергшихся целой серии природных катаклизмов, не планируется.
Напомним, разрушительное землетрясение на Сулавеси произошло 28 сентября. После этого на остров обрушилось цунами. Жертвами стихии стали более 2 000 человек.