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6 штатов в руинах и 29 жертв: последствия урагана «Майкл» в США

17 октября 2018 08:36
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Новости США. Число жертв урагана «Майкл» в США возросло до 29 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 штатов в руинах и 29 жертв: последствия урагана «Майкл» в США-1

Спасатели всё ещё продолжают поиски пропавших без вести. Их, по официальным данным, насчитывается несколько десятков.

6 штатов в руинах и 29 жертв: последствия урагана «Майкл» в США-4

Ураган четвертой категории ударил по юго-восточному побережью США 10 октября. Он оставил в руинах сразу 6 штатов. Экономический ущерб от разгула стихии эксперты оценили в 10 миллиардов долларов.

# Ураганы # Фотофакт

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