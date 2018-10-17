6 штатов в руинах и 29 жертв: последствия урагана «Майкл» в США

Новости США. Число жертв урагана «Майкл» в США возросло до 29 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели всё ещё продолжают поиски пропавших без вести. Их, по официальным данным, насчитывается несколько десятков.