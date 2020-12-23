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Пострадали полицейские, есть задержанные. В Перу на акции протеста выходят фермеры

23 декабря 2020 14:39
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Новости Перу. Жестким разгоном завершилась массовая акция протеста фермеров в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда, аграрии уже несколько недель блокируют важные автомагистрали.  

Пострадали полицейские, есть задержанные. В Перу на акции протеста выходят фермеры-1

С новой силой демонстрации вспыхнули после того, как Конгресс страны отменил закон о развитии сельского хозяйства, а затем, не найдя способа заменить его, отправил обратно в законодательную комиссию. Фермеры считают, что данный документ подрывает их права.  

Пострадали полицейские, есть задержанные. В Перу на акции протеста выходят фермеры-4

Чтобы разогнать протестующих и расчистить дороги, правоохранители применили слезоточивый газ. В ответ в них полетели камни и бутылки. Несколько полицейских пострадали. Есть задержанные.  

# Акции протеста # Фотофакт

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