Пострадали полицейские, есть задержанные. В Перу на акции протеста выходят фермеры

Требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда, аграрии уже несколько недель блокируют важные автомагистрали.

С новой силой демонстрации вспыхнули после того, как Конгресс страны отменил закон о развитии сельского хозяйства, а затем, не найдя способа заменить его, отправил обратно в законодательную комиссию. Фермеры считают, что данный документ подрывает их права.