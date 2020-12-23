Пострадали полицейские, есть задержанные. В Перу на акции протеста выходят фермеры

Новости Перу. Жестким разгоном завершилась массовая акция протеста фермеров в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда, аграрии уже несколько недель блокируют важные автомагистрали.
С новой силой демонстрации вспыхнули после того, как Конгресс страны отменил закон о развитии сельского хозяйства, а затем, не найдя способа заменить его, отправил обратно в законодательную комиссию. Фермеры считают, что данный документ подрывает их права.
Чтобы разогнать протестующих и расчистить дороги, правоохранители применили слезоточивый газ. В ответ в них полетели камни и бутылки. Несколько полицейских пострадали. Есть задержанные.