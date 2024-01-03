Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС

Саудовская Аравия официально присоединилась к объединению БРИКС, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Ekhbariya.

На телеканале сообщается, что «началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, куда входят Россия, Китай и другие страны, что укрепляет его позиции в мире».

Межгосударственное объединение БРИКС было основано в 2006, куда первоначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай. Далее в 2011 году к организации присоединилась ЮАР.

В августе 2023 года в БРИКС были приглашены еще ряд стран – Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия, которые начали полноценную работу в организации с 1 января 2024 года. Приглашение о присоединении к БРИКС также получила Аргентина. Однако новый президент страны Хавьер Милей в декабре 2023 года отклонил предложение о членстве республики в организации.