В стане адепта однополярного мира, вернее даже прародителя, вовсю идут предвыборные пертурбации. Сразу после покушения на Трампа прошел съезд Республиканской партии, где он представил свою команду, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Интересно, что весь внешнеполитический блок объединяет критика ситуации в Украине.

Так, кандидат на должность госсекретаря США от Трампа Ричард Гренелл заявил, что в случае победы Трампа проблему Украины должна будет решать Европа. Как было озвучено, «это конфликт на их заднем дворе». Если бы война была в Мексике, то США «делали бы большую часть работы сами» и точно «не обращались бы за помощью к немцам». Это жирный намек на то, что все расходы по продолжению украинского конфликта повесят на Германию. Что сильно ограничит возможности Киева и снизит интенсивность боевых действий.

Для продолжения оборонительных боев Украине требуется около 40 миллиардов долларов в год, для наступательных – вдвое больше. Германия же в состоянии поставить от этой суммы всего около 15-17 миллиардов долларов, не говоря о том, что в Европе сейчас нет запасов военной техники, ее придется сначала заказывать у США, а потом передавать Украине, что может занять месяцы, если не годы.

Не менее ярко по Украине высказался кандидат в вице-президенты Джеймс Вэнс – бывший морпех, известный в США писатель, человек из низов, который сделал карьеру сенатора. Как Вэнс заявил на съезде, все поставки вооружения будут прекращены, Украина при этом должна получить нейтральный статус, а ее границы будут пересмотрены. Интересно, что у Владимира Зеленского давний конфликт с Вэнсом: во время выделения средств на контрнаступление, Вэнс резко критиковал администрацию Байдена, за что получал оскорбления от офиса Зеленского. Поэтому вряд ли новая республиканская команда сработается со старой украинской властью. Наоборот, Киеву дают понять, что они сделали неверную ставку, то есть выбрали не тех хозяев в обмен на деньги, бесконечную войну и поставки оружия. Байден в ответ на все это заявил, что намерен продолжать избирательную гонку. Но и его повестка уже меняется под натиском Трампа. Так, прозвучало программное заявление госсекретаря Блинкена, о том, что Путин потерпел неудачу в Украине, так как «не смог ее разрушить».