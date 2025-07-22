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На Европейском юношеском олимпийском фестивале проходит второй соревновательный день

22 июля 2025 11:27
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На Европейском юношеском олимпийском фестивале в Скопье проходит второй соревновательный день, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Наши представители выступят в 5 видах спорта. Алина Нестерович успешно справилась с квалификацией в пневматическом пистолете, показав второй результат. Сумма – 375 очков. Напомним, накануне Арсений Ливанцов взял бронзу в винтовке. Сегодня, 22 июля, он объединит усилия с Дарьей Чуприс. В вечерней сессии будем переживать за пловца Максима Малышко. Он пробился в финал на дистанции 200 метров брассом с лучшим временем из всех участников.

# Спортивные соревнования

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