На Европейском юношеском олимпийском фестивале проходит второй соревновательный день

На Европейском юношеском олимпийском фестивале в Скопье проходит второй соревновательный день, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши представители выступят в 5 видах спорта. Алина Нестерович успешно справилась с квалификацией в пневматическом пистолете, показав второй результат. Сумма – 375 очков. Напомним, накануне Арсений Ливанцов взял бронзу в винтовке. Сегодня, 22 июля, он объединит усилия с Дарьей Чуприс. В вечерней сессии будем переживать за пловца Максима Малышко. Он пробился в финал на дистанции 200 метров брассом с лучшим временем из всех участников.