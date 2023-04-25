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Ледники стали таять в два раза быстрее за последние 10 лет

25 апреля 2023 13:58
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Скорость таяния ледников увеличилась в 2 раза за последние 10 лет. Причиной стали экстремальные погодные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ледники стали таять в два раза быстрее за последние 10 лет-1

Сегодня площади ледников уменьшаются, а вода уходит в моря. В связи с чем уровень мирового океана ежегодно повышается почти на 5 миллиметров, что значительно опережает прогнозы экспертов. Даже при условии того, что люди попытаются замедлить или остановить происходящее, наблюдать таяние ледников придется как минимум до 2060 года. К такому выводу пришли специалисты.

# Экология # Фотофакт

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