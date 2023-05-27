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Посольство РФ отвергает реакцию Вашингтона по размещению ТЯО в Беларуси

27 мая 2023 09:39
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Москва и Минск вправе обеспечить свою безопасность, в том числе ядерным оружием, перед лицом гибридной войны, развязанной Соединенными Штатами, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Вашингтоне. 

Ранее американский президент Джо Байден выражал свое негативное отношение к базированию ядерного оружия России в Беларуси. В посольстве подчеркнули, что обе страны вправе самостоятельно обеспечивать свою безопасности необходимыми средствами в ситуации масштабной гибридной войны, развязанной Вашингтоном.

В представительстве отметили, что предпринятые меры отвечают международно-правовым обязательствам. Они также упомянули об арсенале ядерного оружия США в Европе, а также о проводимых совместных ядерных миссиях с союзниками по НАТО и отработке сценариев применения спецбоеприпасов против России.

# Международная политика # Джо Байден

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