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Из-за засухи в Португалии запретили выращивать оливки и авокадо

27 мая 2023 09:22
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Новости Португалии. Этой весной засуха охватила десятки стран. В числе пострадавших и Португалия. Вот уже два месяца в стране нет дождя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате водные ресурсы стали на вес золота.  

Из-за засухи в Португалии запретили выращивать оливки и авокадо-1

И чтобы хоть как-то сохранить их или хотя бы сократить расходы, в ряде регионов запретили выращивать оливки, клубнику, чернику и авокадо. Эти растения потребляют большое количество воды. А в момент, когда 80 % страны страдает от засухи, это недопустимо. Португалия уже направила запрос в Еврокомиссию с просьбой о срочной выплате материальной помощи.  

# Природные явления # Новости Португалии # Фотофакт

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