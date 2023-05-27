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Два дрона атаковали здание администрации нефтепровода в Псковской области

27 мая 2023 09:38
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По предварительной информации, в ходе атаки двух беспилотников административное здание нефтепровода в Псковской области повреждено. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Глава региона отметил, что итоговые заключения будут сделаны по результатам проверки работы оперативной группы. Взрыв прогремел недалеко от деревни Литвиново Невельского района. Жертв в результате инцидента нет. На месте ЧП продолжают работать сотрудники оперативных служб. 

В нескольких регионах России введен желтый уровень террористической угрозы в связи с тем, что военные Украины систематически совершают атаки беспилотниками и наносят удары артиллерийскими снарядами по российским территориям.

# ЧП # Михаил Ведерников

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