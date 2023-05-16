Посол Украины в Анкаре сообщил о переговорах по зерновой сделке в ближайшие дни

Посол Украины в Турции Василий Бондар рассказал во вторник, 16 мая, что в ближайшие дни в формате онлайн состоятся переговоры по зерновой сделке, пишет РИА Новости.

Бондар сообщил, что переговоры при участии Анкары и ООН продолжаются и шансы переподписать договор есть. Ранее официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжжарик информировал, что дискуссии по зерновой сделке возобновятся до 18 мая.

Черноморская зерновая инициатива была подписана летом 2022 года представителями РФ, Турции, Украины и ООН. Согласно документу, вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений осуществляется по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием маршрута судов занимается Совместный координационный центр в Турции. Российский лидер Владимир Путин в сентябре прошлого года заявил, что Запад вывозит большую часть зерна из Украины в свои страны, а не в Африку, где наблюдается дефицит продовольствия. В марте текущего года Российская Федерация продлила сделку на шестьдесят дней. 18 мая 2023 года ее срок заканчивается. Украина настаивает на продлении договора еще на сто двадцать дней.