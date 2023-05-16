Венесуэла планирует двигаться по пути дедолларизации экономики. Об этом заявил президент страны

Новости Венесуэлы. Венесуэла намерена двигаться по пути дедолларизации экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, выступая по национальному телевидению.

Венесуэльский лидер подчеркнул, что США в своих политических целях используют финансовую систему для давления и санкций против Китая, России, Кубы, Турции и Ирана. Потому в международной торговле все больше стран ищут альтернативную валюту для взаимных расчетов. По пути экономической свободы намерена пойти и Венесуэла.