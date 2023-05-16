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Венесуэла планирует двигаться по пути дедолларизации экономики. Об этом заявил президент страны

16 мая 2023 13:48
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Новости Венесуэлы. Венесуэла намерена двигаться по пути дедолларизации экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, выступая по национальному телевидению.  

Венесуэла планирует двигаться по пути дедолларизации экономики. Об этом заявил президент страны-1

Венесуэльский лидер подчеркнул, что США в своих политических целях используют финансовую систему для давления и санкций против Китая, России, Кубы, Турции и Ирана. Потому в международной торговле все больше стран ищут альтернативную валюту для взаимных расчетов. По пути экономической свободы намерена пойти и Венесуэла.  

# Валюта # Николас Мадуро # Новости Венесуэлы # Фотофакт

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