Премьера Сунака не поддерживают почти 60 процентов британцев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не пользуется поддержкой 59% жителей страны, свидетельствует опрос компании YouGov, пишет РИА Новости.

31% респондентов выразили положительное мнение о премьере Великобритании. Лидер оппозиции Кейр Стаммер получил 35% положительных и 51% отрицательных оценок.

Согласно результатам опроса, Лейбористская партия обогнала правящую Консервативную партию, получив поддержку 41% респондентов. Консерваторы поддержали только 22% опрошенных, а 66% высказали негативное мнение.

Опрос проводился 1с 14 по 15 мая 2023 года среди 2012 человек. Предел погрешности исследования не уточняется.