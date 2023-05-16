Итальянская полиция конфисковала партию кокаина весом почти в 3 тонны

Новости Италии. Итальянская полиция конфисковала рекордную партию кокаина весом почти в 3 тонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наркотики были спрятаны в двух контейнерах с бананами.

В ходе расследования выяснилось, что запрещенный груз отправлен из Эквадора и должен был попасть в Армению через грузинский порт Батуми. Если бы наркоторговцам это удалось, они бы получили более 800 миллионов евро. Для транспортировки и уничтожения кокаина были задействованы более 30 сотрудников полиции.