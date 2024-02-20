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Посол РФ заявил, что в Авдеевке находятся пыточные и тюрьмы ВСУ

20 февраля 2024 11:09
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В Авдеевке были обнаружены тайные тюрьмы и пыточные, сообщил специальный представитель МИД РФ Родион Мирошник. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным, людей там держали по определенным политическим причинам. В настоящее время с жителями города ведется работа по проверке этой информации.

Мирошник также рассказывает о возможных тайных погребениях и следах пыток. Сейчас следователи занимаются сбором данных о мерах, предпринятых Киевом, в том числе запрете русского и политическом давлении.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Это дало возможность фронту отодвинуться от Донецка. Также 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отступлении из Авдеевки, но позже стало известно, что данное распоряжение было издана уже после начала бегства украинских войск.

# Международная политика

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