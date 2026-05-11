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Стройка подземного перехода на ул. Орловской вышла на финишную прямую

11 мая 2026 12:27
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Стройка подземного перехода на ул. Орловской вышла на финишную прямую-0

Строительство подземного перехода под улицей Орловской к Национальному историческому музею в Минске находится на финальной стадии. Об этом сообщает «Минскстрой».

Уже установлены металлические конструкции входов, идет остекление, облицовка гранитом и монтаж лифтов. Инженерные сети завершены, стены отделаны керамогранитом, вскоре начнется укладка гранитного пола.

В «Минскстрое» отметили, что переход строят без перекрытия движения транспорта – по аналогии с проектом на проспекте Независимости, который ранее был реализован в сокращенные сроки.

Фото: ГПО «Минскстрой»

# общество # Строительство

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