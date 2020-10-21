Посмотрите, как упитанный пёс корги из США рассмешил пользователей интернета

Четвероногий явно ни в чем себе не отказывает и вряд ли прогуливает завтрак, обед и ужин. При этом он не лишен духа авантюризма.

Хозяин песика выложил в сеть видео, как его питомец настойчиво пытается перепрыгнуть маленький забор. Выглядело это очень забавно. В конечном итоге корги все-таки преодолел эту преграду и пошел ужинать.