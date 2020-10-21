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Посмотрите, как упитанный пёс корги из США рассмешил пользователей интернета

21 октября 2020 07:28
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Новости США. Веселая история из Соединенных Штатов Америки. Упитанный пес корги рассмешил пользователей Интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Посмотрите, как упитанный пёс корги из США рассмешил пользователей интернета-1

Четвероногий явно ни в чем себе не отказывает и вряд ли прогуливает завтрак, обед и ужин. При этом он не лишен духа авантюризма.  

Хозяин песика выложил в сеть видео, как его питомец настойчиво пытается перепрыгнуть маленький забор. Выглядело это очень забавно. В конечном итоге корги все-таки преодолел эту преграду и пошел ужинать.  

# Животные # Фотофакт

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