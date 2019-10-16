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Не прыгать, а ходить по Луне: в NASA показали новые скафандры

16 октября 2019 14:26
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Новости мира. NASA представило два новых скафандра для полетов на Луну и Марс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Не прыгать, а ходить по Луне: в NASA показали новые скафандры -1

Презентация состоялась в штаб-квартире ведомства в Вашингтоне. Эти скафандры сильно отличаются от прошлых моделей. Теперь астронавтам не придется «прыгать по поверхности Луны»: у них появится возможность «по-настоящему ходить».

Не прыгать, а ходить по Луне: в NASA показали новые скафандры -4

Один из костюмов будут использовать на борту космического корабля. Второй - для исследования Луны. После некоторых модификаций экипировку можно будет применять и для полетов на Марс.

# Космос # Фотофакт

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