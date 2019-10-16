Не прыгать, а ходить по Луне: в NASA показали новые скафандры

Новости мира. NASA представило два новых скафандра для полетов на Луну и Марс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Презентация состоялась в штаб-квартире ведомства в Вашингтоне. Эти скафандры сильно отличаются от прошлых моделей. Теперь астронавтам не придется «прыгать по поверхности Луны»: у них появится возможность «по-настоящему ходить».