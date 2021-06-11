После взрыва в столице Пуэрто-Рико без электричества остались около 500 тысяч жителей

Новости Пуэрто-Рико. Масштабный блэкаут в столице Пуэрто-Рико. Без электричества остались около 500 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пуэрто-Рико. Масштабный блэкаут в столице Пуэрто-Рико. Без электричества остались около 500 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной массового обесточивания стал взрыв на распределительной подстанции. После мощного хлопка вспыхнул сильный пожар.
Обстоятельства происшествия расследуют сотрудники ФБР. Выяснилось, что незадолго до ЧП на портал клиентов и мобильное приложение компании, которой принадлежит электростанция, была совершена кибератака.