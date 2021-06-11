После взрыва в столице Пуэрто-Рико без электричества остались около 500 тысяч жителей

Новости Пуэрто-Рико. Масштабный блэкаут в столице Пуэрто-Рико. Без электричества остались около 500 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной массового обесточивания стал взрыв на распределительной подстанции. После мощного хлопка вспыхнул сильный пожар.