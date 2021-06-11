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После взрыва в столице Пуэрто-Рико без электричества остались около 500 тысяч жителей

11 июня 2021 08:39
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Новости Пуэрто-Рико. Масштабный блэкаут в столице Пуэрто-Рико. Без электричества остались около 500 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После взрыва в столице Пуэрто-Рико без электричества остались около 500 тысяч жителей-1

Причиной массового обесточивания стал взрыв на распределительной подстанции. После мощного хлопка вспыхнул сильный пожар.

После взрыва в столице Пуэрто-Рико без электричества остались около 500 тысяч жителей-4

Обстоятельства происшествия расследуют сотрудники ФБР. Выяснилось, что незадолго до ЧП на портал клиентов и мобильное приложение компании, которой принадлежит электростанция, была совершена кибератака.

# Взрыв # Фотофакт

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