Глобальные экологические вопросы и проблемы образования. Что обсудят на саммите G7?
На британском полуострове Корнуолл идут последние приготовления к саммиту «Большой семерки». Он состоится 11 июня и станет первой личной встречей лидеров за почти два года. Участие в нем примут также главы Еврокомиссии и Евросовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Повестка дня обещает быть насыщенной. Ожидается, что страны начнут разработку нового глобального договора о готовности к пандемиям в будущем. Кроме того, участники обсудят глобальные экологические вопросы и проблемы образования.
Пока полиция усиливает меры безопасности. Вокруг замка, где остановятся мировые лидеры, возвели своего рода «стальное кольцо». Жители одной из улиц прибрежного городка оказались просто отрезаны от внешнего мира металлическими ограждениями. Полиция выселила всех бездомных. Перекрыты дороги и прибрежные тропы, в регион дополнительно прибыли около 5000 полицейских.