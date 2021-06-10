Глобальные экологические вопросы и проблемы образования. Что обсудят на саммите G7?

На британском полуострове Корнуолл идут последние приготовления к саммиту «Большой семерки». Он состоится 11 июня и станет первой личной встречей лидеров за почти два года. Участие в нем примут также главы Еврокомиссии и Евросовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повестка дня обещает быть насыщенной. Ожидается, что страны начнут разработку нового глобального договора о готовности к пандемиям в будущем. Кроме того, участники обсудят глобальные экологические вопросы и проблемы образования.