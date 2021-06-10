Прямой эфир

Глобальные экологические вопросы и проблемы образования. Что обсудят на саммите G7?

10 июня 2021 19:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На британском полуострове Корнуолл идут последние приготовления к саммиту «Большой семерки». Он состоится 11 июня и станет первой личной встречей лидеров за почти два года. Участие в нем примут также главы Еврокомиссии и Евросовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глобальные экологические вопросы и проблемы образования. Что обсудят на саммите G7?-1

Повестка дня обещает быть насыщенной. Ожидается, что страны начнут разработку нового глобального договора о готовности к пандемиям в будущем. Кроме того, участники обсудят глобальные экологические вопросы и проблемы образования.

Глобальные экологические вопросы и проблемы образования. Что обсудят на саммите G7?-4

Пока полиция усиливает меры безопасности. Вокруг замка, где остановятся мировые лидеры, возвели своего рода «стальное кольцо». Жители одной из улиц прибрежного городка оказались просто отрезаны от внешнего мира металлическими ограждениями. Полиция выселила всех бездомных. Перекрыты дороги и прибрежные тропы, в регион дополнительно прибыли около 5000 полицейских.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ЮАР слон напал на грузовик с водителем и смял капот машины
10 июня 2021 14:55

В ЮАР слон напал на грузовик с водителем и смял капот машины

Антиправительственные протесты обошлись Колумбии более чем в 3 млрд долларов
10 июня 2021 13:17

Антиправительственные протесты обошлись Колумбии более чем в 3 млрд долларов

Если бы выборы состоялись на следующей неделе, Владимир Зеленский получил бы 20,9% голосов. В Украине провели интересный соцопрос
10 июня 2021 11:59

Если бы выборы состоялись на следующей неделе, Владимир Зеленский получил бы 20,9% голосов. В Украине провели интересный соцопрос