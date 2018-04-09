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После продолжительной болезни скончалась Анжелика Волчкова. Ей было 47 лет

09 апреля 2018 07:17
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Новости России. 8 апреля на 48 году жизни после продолжительной болезни умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова. Об этом сообщил театр «Школа современной пьесы».  

«Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света. Анжелика… Ты носила ангельское имя и была настоящим ангелом», – написано на сайте театра.  

Волчкова родилась 10 сентября 1970 года в Пензе. Женщина окончила Саратовскую государственную консерваторию имени Л. В. Собинова и ВГИК им. Герасимова.  

С 1998 года работала в театре «Школа современной пьесы», где в дальнейшем стала ведущей актрисой. Артистка исполнила несколько ролей в фильмах и телесериалах. В 2004 году Волчкова получила почётное звание «Заслуженный артист России».  

Родственники решили похоронить Анжелику на её родине в Пензе.  

# Некролог # Анжелика Волчкова

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