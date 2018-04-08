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Зеркальный ответ: Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США

08 апреля 2018 16:38
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Новости Китая. Китай повышает пошлины на ряд товаров из США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Зеркальный ответ: Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США-1

Данная мера – своего рода зеркальный ответ на решение Вашингтона ввести сбор на алюминий и сталь, основным поставщиком которых являются китайские компании. Для защиты своих интересов и компенсации ущерба КНР увеличила до 15 % пошлину на 120 наименований американских товаров, включая фрукты и фруктосодержащие изделия.

Зеркальный ответ: Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США-4

Зеркальный ответ: Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США-6

А импортированная из США свинина и состоящие из нее продукты теперь будут облагаться 25 % пошлиной. Напоминаем, указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий президент США Дональд Трамп подписал в конце марта.

Зеркальный ответ: Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США-9

Зеркальный ответ: Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США-11

# Фотофакт # Китай

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