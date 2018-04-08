Зеркальный ответ: Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США

Новости Китая. Китай повышает пошлины на ряд товаров из США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Данная мера – своего рода зеркальный ответ на решение Вашингтона ввести сбор на алюминий и сталь, основным поставщиком которых являются китайские компании. Для защиты своих интересов и компенсации ущерба КНР увеличила до 15 % пошлину на 120 наименований американских товаров, включая фрукты и фруктосодержащие изделия.