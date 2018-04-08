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Парламентские выборы в Венгрии: социологи прочат победу нынешнему премьер-министру Виктору Орбану и его партии «Фидес»

08 апреля 2018 16:37
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Новости Венгрии. Центральное событие мировой повестки – парламентские выборы в Венгрии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Парламентские выборы в Венгрии: социологи прочат победу нынешнему премьер-министру Виктору Орбану и его партии «Фидес»-1

К сюрпризам, похоже, в стране не готовятся – социологи прочат победу нынешнему премьер-министру Виктору Орбану и его партии ФИДЕС.

Парламентские выборы в Венгрии: социологи прочат победу нынешнему премьер-министру Виктору Орбану и его партии «Фидес»-3

Вопрос по большому счету сейчас только один: речь идет о конституционном или простом большинстве. От этого зависит, станет ли Виктор Орбан премьер-министром вновь.

Парламентские выборы в Венгрии: социологи прочат победу нынешнему премьер-министру Виктору Орбану и его партии «Фидес»-5

Парламентские выборы в Венгрии: социологи прочат победу нынешнему премьер-министру Виктору Орбану и его партии «Фидес»-7

# Фотофакт # Международная политика

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