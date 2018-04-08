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Немецкий суд освободил Пучдемона под залог в 75 тысяч евро

08 апреля 2018 16:39
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Новости Германии. Карлес Пучдемон вышел на свободу за 75 тысяч евро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Немецкий суд освободил Пучдемона под залог в 75 тысяч евро-1

Именно такую сумму залога озвучил суд в Германии. Ранее политик был задержан в этой стране по запросу испанских властей и содержался в тюрьме. Известно, что пока он остается в ФРГ.

Немецкий суд освободил Пучдемона под залог в 75 тысяч евро-4

Интересно, что в Испании при экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии ему не смогут предъявить обвинение в подстрекательстве к бунту, поскольку эта статья была отклонена немецким судом как основание для депортации. Там рассматривали статью «Растрата госсредств».

# Фотофакт # Международная политика

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