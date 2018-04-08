Немецкий суд освободил Пучдемона под залог в 75 тысяч евро

Новости Германии. Карлес Пучдемон вышел на свободу за 75 тысяч евро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Германии. Карлес Пучдемон вышел на свободу за 75 тысяч евро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Именно такую сумму залога озвучил суд в Германии. Ранее политик был задержан в этой стране по запросу испанских властей и содержался в тюрьме. Известно, что пока он остается в ФРГ.
Интересно, что в Испании при экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии ему не смогут предъявить обвинение в подстрекательстве к бунту, поскольку эта статья была отклонена немецким судом как основание для депортации. Там рассматривали статью «Растрата госсредств».