В Германии туристический автобус врезался в фуру, пострадали 18 человек

Новости Германии. На юге Германии туристический автобус врезался в грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из 50 пассажиров 18 получили ранения. Водитель погиб на месте аварии. Пострадавших доставляли в медучреждения на вертолетах. По предварительным данным, водитель автобуса не заметил фуру, которая ехала в крайнем правом ряду. Мужчина за рулем грузовика не пострадал.