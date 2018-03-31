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В Германии туристический автобус врезался в фуру, пострадали 18 человек

31 марта 2018 14:07
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Новости Германии. На юге Германии туристический автобус врезался в грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии туристический автобус врезался в фуру, пострадали 18 человек-1

Из 50 пассажиров 18 получили ранения. Водитель погиб на месте аварии. Пострадавших доставляли в медучреждения на вертолетах. По предварительным данным, водитель автобуса не заметил фуру, которая ехала в крайнем правом ряду. Мужчина за рулем грузовика не пострадал.

В Германии туристический автобус врезался в фуру, пострадали 18 человек-4

 

# Фотофакт # ДТП

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