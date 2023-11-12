После обвала в тоннеле на востоке Индии около 40 рабочих оказались заблокированы

Им удалось пробить небольшое отверстие для подачи воздуха. Но для того, чтобы добраться до людей, оказавшихся в каменной ловушке, им надо расчистить около 200 метров обвалившейся породы. По сообщению властей, на это может уйти до трех дней. Но шансы найти их живыми еще довольно высоки.