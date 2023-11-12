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После обвала в тоннеле на востоке Индии около 40 рабочих оказались заблокированы

12 ноября 2023 13:41
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Около 40 рабочих оказались заблокированы после обвала в строящемся тоннеле на востоке Индии. Аварийные бригады предпринимают отчаянные попытки спасти людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После обвала в тоннеле на востоке Индии около 40 рабочих оказались заблокированы-1

Им удалось пробить небольшое отверстие для подачи воздуха. Но для того, чтобы добраться до людей, оказавшихся в каменной ловушке, им надо расчистить около 200 метров обвалившейся породы. По сообщению властей, на это может уйти до трех дней. Но шансы найти их живыми еще довольно высоки.

# ЧП # Фотофакт

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