После ЧП с самолетом аэропорт Калининграда временно закрыли

Новости России. Аэропорт Храброво в Калининграде временно закрыли из-за ЧП. Пассажирский самолет, вылетевший рейсом Москва – Калининград совершил аварийную посадку.

На борту находилось 174 человека – пассажиры и члены экипажа. Трое обратились за медицинской помощью. У самолета повреждено шасси.

По факту ЧП проводится проверка. По словам пассажиров, посадка была жесткой, а полоса сильно заснеженной. В связи с происшествием, в частности, перенесены рейсы из Минска в Калининград и обратно, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.