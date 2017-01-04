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После ЧП с самолетом аэропорт Калининграда временно закрыли

04 января 2017 07:37
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Новости России. Аэропорт Храброво в Калининграде временно закрыли из-за ЧП. Пассажирский самолет, вылетевший рейсом Москва – Калининград совершил аварийную посадку.

На борту находилось 174 человека – пассажиры и члены экипажа. Трое обратились за медицинской помощью. У самолета повреждено шасси.

По факту ЧП проводится проверка. По словам пассажиров, посадка была жесткой, а полоса сильно заснеженной. В связи с происшествием, в частности, перенесены рейсы из Минска в Калининград и обратно, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Авиасообщение

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