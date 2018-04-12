Самолёт был перегружен. Обнародована главная версия авиакатастрофы в Алжире

Новости Алжира. Поступают новые данные об авиакатастрофе в Алжире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Алжира. Поступают новые данные об авиакатастрофе в Алжире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из главных версий трагедии – самолет был перегружен. Это крушение стало крупнейшим за последние годы, погибли почти 257 человек.
В Алжире объявлен траур на 3 дня.
Напомним, авиакатастрофа произошла 11 апреля. Воздушное судно стало терять высоту через несколько минут после взлёта и рухнуло в поле, неподалёку от взлётно-посадочной полосы. От удара о землю оно загорелось.
«Мы услышали сильный взрыв, потом поехали сюда». Очевидец об авиакатастрофе в Алжире
ИЛ-27 рассчитан на транспортировку 225 человек, а пассажиров на борту было на несколько десятков больше.