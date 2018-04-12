ОЗХО передала Великобритании результаты расследования «дела Скрипаля»

Новости Великобритании. Организация по запрещению химического оружия завершила расследование по делу об отравлении в Солсбери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Организация по запрещению химического оружия завершила расследование по делу об отравлении в Солсбери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты подготовили отчет и уже направили его Великобритании. Вскоре его разошлют и другим странам-участницам Конвенции по химическому оружию. Основные выводы будут опубликованы около двух часов дня. Напомним, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в английском Солсбери 4 марта.
Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России. На этом основании Тереза Мэй обвинила Кремль в попытке убийства с применением химического оружия и разорвала все дипломатические отношения с Россией.