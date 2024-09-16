Порывы ветра до 90 км/ч – тропический шторм обрушился на побережье Мексики

Трампа «несло», а Харрис ловили на фейках. Какими получились дебаты в США?

Многие американские эксперты прочили победу республиканцу, мол, Трамп уж точно знает толк в дебатах и разнесет в пух и прах главную «хохотушку» американской политики. Но, судя по всему, таковой она не является. Госпожа вице-президент заняла наступательную позицию.