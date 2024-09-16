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Порывы ветра до 90 км/ч – тропический шторм обрушился на побережье Мексики

16 сентября 2024 07:20
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Тропический шторм обрушился на побережье Мексики. В зоне подтопления один из самых популярных курортов – Лос-Кабос, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порывы ветра до 90 км/ч – тропический шторм обрушился на побережье Мексики-2

Там в ближайшие сутки прогнозируют проливные дожди и сильный ветер с порывами до 90 километров в час. Местные власти объявили красный уровень опасности. Туристам и жителям рекомендовали оставаться дома, отменены занятия в школах, идет подготовка к эвакуации населения.

# Новости Мексики # Природные явления

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