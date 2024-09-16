Польские военные эвакуировали 1 100 человек из районов наводнения. Таковы данные генерального штаба Вооруженных сил республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за аномально сильных дождей на юге страны реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется перемещение населения. Военные уточнили, что эвакуируют людей с помощью вертолетов, лодок и спасательных автомобилей. По последним данным, в результате стихии погибли два человека. В связи с наводнением премьер-министр Польши Дональд Туск поручил правительству подготовить проект распоряжения о введении режима стихийного бедствия.