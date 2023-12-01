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Порошенко не выпустили из Украины в США и Польшу

01 декабря 2023 11:40
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Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сообщил, что сотрудники пограничной службы не позволили ему поехать в США и в Польшу по поручению офиса Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

В Вашингтоне Порошенко собирался посетить саммит Международного демократического союза (IDU) в США и провести обсуждение проблем с конгрессменами обеих политических блоков Конгресса, а также обсудить вопрос о разблокировании границы в Варшаве польскими перевозчиками.

По словам Порошенко, эта акция мешает дипломатической работе его команды и наносит удар по обороноспособности Украины. Это не первый случай, когда Петр Порошенко подвергает критике киевское руководство.

# Международная политика # Петр Порошенко

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