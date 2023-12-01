Порошенко не выпустили из Украины в США и Польшу

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сообщил, что сотрудники пограничной службы не позволили ему поехать в США и в Польшу по поручению офиса Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

В Вашингтоне Порошенко собирался посетить саммит Международного демократического союза (IDU) в США и провести обсуждение проблем с конгрессменами обеих политических блоков Конгресса, а также обсудить вопрос о разблокировании границы в Варшаве польскими перевозчиками.

По словам Порошенко, эта акция мешает дипломатической работе его команды и наносит удар по обороноспособности Украины. Это не первый случай, когда Петр Порошенко подвергает критике киевское руководство.