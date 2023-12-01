Более 30 человек погибли после возобновления ударов Израиля по сектору Газа

Израиль вновь начал полномасштабную операцию в Газе. Как заявили в Минобороны страны, армия сейчас наносит массированные артиллерийские и авиаудары по объектам ХАМАС. Сообщается, что их жертвами стали как минимум 32 палестинца, как рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Израиля возложил ответственность за происходящее на боевиков движения, которые нарушили условия перемирия, отказавшись освободить всех похищенных женщин, и начали ракетные обстрелы Израиля. ХАМАС в свою очередь считает, что соглашение о прекращении огня нарушило как раз израильская армия, которая перестала пускать грузовики с топливом на север сектора Газа. Однако, несмотря на возобновившиеся боевые действия, в Катаре сообщили, что сейчас проходят переговоры по достижению соглашения о новом перемирии.