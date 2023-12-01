Шойгу озвучил потери ВСУ за полгода контрнаступления

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за шесть месяцев контрнаступления Вооруженные силы Украины лишились более 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц вооружения. Об этом пишет ТАСС.

Западные поставки оружия и проведение мобилизации только не усиливают позиции украинских частей. Группировки ВС РФ наносят противнику эффективное и мощное огневое поражение, что снижает боеспособность ВСУ. Шойгу отметил, что военные действуют грамотно и уверенно, расширяя зоны контроля на всех участках. Он подчеркнул, что и в дальнейшем они будут продолжать вести активную оборону и наращивать боевой потенциал Вооруженных сил.